Во Франции подозревают россиянина в попытке дестабилизации обстановки во время Игр

AFP: полиция задержала россиянина за попытку нарушить порядок на Играх в Париже

Французская полиция задержала гражданина России за попытку дестабилизировать обстановку во время проведения Олимпийских игр в Париже, пишет ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Что именно пытался сделать мужчина, не разглашается. Также не названо и его имя. Известно, что россиянина поместили под стражу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Комментариев от российского посольства во Франции пока также не поступало.

Ранее Международный олимпийский комитет удалил со своего официального сайта информацию о планируемых трансляциях соревнований на территории России. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.