Внук выносил бабушку на руках: семья чудом спаслась во время потопа в Дагестане

В Дагестане семья из семи человек чудом спалась во время потопа. Родных спас внук, который ночью заметил воду в доме и разбудил семью. 86-летнюю бабушку вынесли на крышу на руках, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в населенном пункте Мамедкала. Ночью внук Осман отправился за песком, чтобы перекрыть приближающуюся к дому воду. Все члены семьи спали. Осман заметил, что уровень воды достиг двух метров, и поспешил разбудить родных.

Времени на эвакуацию оставалось совсем мало. Он взял свою 86-летнюю бабушку на руки и отнес ее на второй этаж. Остальные члены семьи и соседка смогли спастись самостоятельно. Но вода продолжала подниматься. В итоге 8 человек оказались на крыше, где они провели около 3 часов, пока волонтеры и знакомые не вытащили их с помощью канатов и спецтехники.

После наводнения люди лишились домов — многие из них превратились в руины. В регионе также есть села, где сейчас нет света и связи, из-за чего жители не могут обратиться к волонтерам за помощью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.