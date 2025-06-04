Внедорожник, в котором увезли Щепихина, уехал с Ярославского вокзала

Часть задержанных покинула место происшествия на том самом черном Mercedes с номерами АМР с мигалками, в котором увезли предпринимателя. Ранее мужчины представились сотрудниками Росгвардии.

Остальные уехали с Ярославского вокзала, где проходили следственные действия, в полицейских автомобилях.

Дерзкое похищение 40-летнего Щепихина, называвшего себя предпринимателем и героем России, произошло в Москве после публикации серии провокационных видео. В своих роликах мужчина из Химок оскорблял чеченцев, дагестанцев, мусульманские святыни, а также известных блогеров. Последнее видео с нападками на чеченский народ и Коран он выложил за несколько часов до исчезновения.

Похитителей задержали после погони по Киевскому шоссе, однако вскоре их отпустили из отделения полиции. На вопрос очевидцев, зачем они похитили человека, мужчины лишь рассмеялись. Местонахождение Щепихина до сих пор не установлено. Его поисками занимаются сотрудники управления на транспорте по Центральному федеральному округу.