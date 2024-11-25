Власти Жуковского временно расселят жильцов дома, где произошел пожар

Жильцов многоквартирного дома в Жуковском, где произошел сильный пожар, временно расселят. Речь идет о 30 людях, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации округа.

Ранее сообщалось, что пожар в многоэтажке мог произойти из-за взрыва бытового газа. Пожар в доме на улице Осипенко локализовали на 55 квадратных метрах. Из огня спасли 6 человек, 33 человека эвакуировались самостоятельно.

«Глава округа Борис Аубакиров держит ситуацию на личном контроле. Сейчас пожар локализован. Выгорело несколько квартир на 12-м этаже, еще от огня пострадали 13-й и 14-й этажи, залило несколько квартир этажами ниже. В результате возгорания пострадавших нет», — сказали в администрации городского округа Жуковский.

В 16:00 глава организует штаб в школе №13. Управляющие компании составляют списки жителей, которым потребуется временное расселение.

В администрации уточнили, что предварительно речь идет о временном расселении на время восстановительных работ, это касается 30 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.