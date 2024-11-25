Квартира взорвалась в подмосковной многоэтажке
SHOT: в Жуковском произошел взрыв в квартире многоэтажки
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В подмосковном Жуковском прогремел взрыв в квартире на 12-м этаже многоэтажного дома. После ЧП в жилье вспыхнул пожар, который также повредил квартиры на 13-м и 14-м этажах, сообщает SHOT.
Происшествие случилось на улице Осипенко. Неподалеку от многоэтажки находится школа.
После взрыва и начала пожара жители дома выбежали на улицу. Информация о наличии пострадавших и погибших устанавливается.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС.
Ранее в поселке Малино в округе Ступино загорелся микроавтобус. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
До этого пожар произошел в бизнес-центре в московском Отрадном.