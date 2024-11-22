сегодня в 13:55

Пожар потушили в бизнес-центре на северо-востоке Москвы

Бизнес-центр расположен на Алтуфьевском шоссе, 48. Очаг возгорания находился в одном из кафе.

Посетители и персонал самостоятельно эвакуировались из здания.

Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы. На месте происшествия огнеборцы спасли трех человек.