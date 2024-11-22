Пожар потушили в бизнес-центре на северо-востоке Москвы
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В московском районе Отрадное загорелся бизнес-центр. Пожар удалось потушить, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Бизнес-центр расположен на Алтуфьевском шоссе, 48. Очаг возгорания находился в одном из кафе.
Посетители и персонал самостоятельно эвакуировались из здания.
Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Пострадавших нет.
Ранее пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы. На месте происшествия огнеборцы спасли трех человек.