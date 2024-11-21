Трех человек спасли при пожаре на северо-востоке Москвы

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сегодня в 18:59

Огнеборцы спасли 3 человек во время пожара в Богородском районе Москвы

В Богородском районе Москвы огнеборцы спасли 3 человек во время квартирного пожара на улице Краснобогатырской. Информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба городского главка МЧС.

Огнем была объята квартира в жилом доме на северо-востоке столицы. Спасатели прибыли на место — там горели мебель и личные вещи. Пламя распространилось на 15 квадратных метров.

Пожар удалось полностью погасить в 18:12 благодаря оперативному прибытию и профессионализму сотрудников МЧС. На месте пожара огнеборцы также спасли 3 человек.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что при возникновении пожара необходимо звонить на номера «112», «101» или 8 (495) 637-31-01 — единый телефон доверия московского главка МЧС.