Пожарные Подмосковья потушили горящий микроавтобус в округе Ступино

Заместитель начальника подразделения Иван Кривобок рассказал, что утром в единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонил очевидец и сообщил, что на территории автостанции горит пассажирская газель. На место пожара незамедлительно выехала дежурная смена караула.

«Оперативно прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы увидели, что горит моторный отсек автомобиля, пламя быстро распространяется по всему салону микроавтобуса, а водитель пытается своими силами потушить пламя. Кроме того, существовала угроза распространения огня на расположенные рядом строения. Специалисты оперативно развернули рукавные линии и с помощью ручных стволов ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние объекты. К счастью, никто не пострадал», — уточнил Иван Кривобок.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.