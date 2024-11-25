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Пожар в доме в Жуковском локализовали на 55 квадратных метрах

Пожар в многоэтажном доме в подмосковном Жуковском локализовали на 55 «квадратах». Пожарные спасли из огня шестерых человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 33 жильца, в том числе четыре ребенка.

На данный момент с возгоранием борются 26 специалистов и 7 единиц техники.

Пожар в многоэтажке в Жуковском, расположенной на улице Осипенко, произошел в понедельник. Предварительно, сначала загорелась одна из квартир на 12-м этаже, затем огонь перекинулся на соседнее жилье.