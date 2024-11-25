Сотрудники МЧС спасли трех человек из горящего дома в Жуковском

Спасатели быстро прибыли к дому в подмосковном Жуковском, где начался пожар. Они эвакуировали людей из многоквартирного дома и тушат пламя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Предварительно установлено, что в Жуковском на улице Осипенко, 5, загорелась одна из квартир на 12-м этаже, чуть позже пламя перекинулось на соседнюю квартиру. Спасатели начали эвакуировать жильцов дома, чтобы избежать жертв. Им удалось спасти трех человек.

Пожарные предпринимают меры по локализации и ликвидации горения. Подробная информация уточняется.

Ранее сообщалось, что пожар в многоэтажке мог произойти из-за взрыва бытового газа. Момент пожара попал на видео.