Власти Кузбасса не связались с родителями умерших в Новокузнецке младенцев

SHOT: власти еще не связались с родителями умерших в Новокузнецке младенцев

Родители младенцев, умерших в новогодние праздники в новокузнецком роддоме № 1, пожаловались, что власти Кемеровской области до сих пор не связались с ними и не разъяснили ситуацию. Они хотят получить помощь от руководства региона и местного Минздрава, сообщает SHOT .

Родители девяти новорожденных, умерших в роддоме от неонатальной инфекции, получили заключения врачей. Однако семьи не верят в указанные в документах причины смерти детей.

В бумагах сказано, что малыши умерли из-за инфекции плода, накопления лимфы в плевральной полости и тяжкой инфекции во время родов. Но роженицы уверены — медики просто пытаются снять с себя ответственность за заражение. Сейчас семьи готовятся к похоронам, но тела малышей пока что находятся на экспертизе у следователей. Их отдадут после проверки.

По данным правоохранителей, в роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять младенцев, родившихся с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Смерти наступили с 4 по 12 января. По подозрению в халатности и причинению смерти по неосторожности задержаны главврач и завотделением реанимации роддома.

Ранее сообщалось, что одна из санитарок вышла работать в новогодние праздники, несмотря на ОРВИ. Инфекция могла попасть в том числе в боксы-инкубаторы, где лежали недоношенные малыши.

