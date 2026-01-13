SHOT: в роддоме № 1 Новокузнецка все праздники работала больная санитарка

Одна из санитарок новокузнецкого роддома № 1, где в новогодние праздники скончались 9 новорожденных, болела ОРВИ. Несмотря на плохое самочувствие, женщина продолжала работать, сообщает SHOT .

Сотрудница подхватила вирус незадолго до новогодних праздников. Возможно, именно она стала причиной инфекции, унесшей жизни 9 детей.

Санитарки часто заменяли медсестер и могли присутствовать при родах, а также контактировать с новорожденными. Руководство роддома не было проинформировано о болезни одного из сотрудников — ее коллеги предпочли умолчать об этом.

По фату халатности возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи проверяют всех сотрудников и пациенток, рожавших в последний месяц. Главврача отстранили от должности, пока никто из сотрудников не задержан.

