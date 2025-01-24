Власти Казахстана: публикации переговоров самолета AZAL разнятся с оригиналом

Опубликованная в Сети расшифровка переговоров пилотов рухнувшего в Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) отличается от оригинала. Казахстан не рассматривает ее как «слив», заявил заместитель премьер-министра республики Канат Бозумбаев. Об этом сообщает ТАСС .

Ранее в Telegram-каналах появились, как утверждалось, расшифровки переговоров пилотов упавшего самолета с диспетчерами. Бозумбаев прокомментировал эти публикации.

Он не увидел в обнародованных материалах переговоров между членами экипажа. Бозумбаев добавил, что в расшифровках черных ящиков воздушного судна гораздо больше информации в сравнении с той, которая представлена в Сети.

«Мне кажется, что это (опубликованные переговоры — ред.) больше переговоры, которыми владеет страна, у которой переговоры с землей были», — сказал Бозумбаев.

Политик не считает опубликованные материалы «слитой из <…> расследовательской группы информацией». Он добавил, что появившиеся в Сети якобы расшифровки переговоров пилотов отличаются от содержимого черных ящиков.

Бозумбаев рекомендовал дождаться официальных предварительных результатов расследования. По его словам, их представят на следующей неделе.

Самолет Azerbaijan Airlines рухнул 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту выжили 29.