Названа дата обнародования результатов расследования крушения самолета AZAL

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что предварительные результаты расследования крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау станут известны на следующей неделе. Черные ящики расшифрованы и переданы в республику, сообщает ТАСС .

По словам Бозумбаева, бортовые самописцы сохранились, их уже расшифровали в Бразилии и передали в Казахстан. Материалы находятся у следователей под эгидой Генпрокуратуры. Эксперты продолжают работу.

Также заместитель премьер-министра республики отметил, что копии материалов есть у Азербайджана и России. Бозумбаев подчеркнул, что Астане скрывать нечего.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить спекуляции в средствах массовой информации на тему авиакатастрофы в Актау и дождаться окончательных итогов расследования происшествия.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) произошло 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту выжили 29.