сегодня в 13:56

Власти идентифицировали еще двоих погибших в Хорлах после атаки ВСУ

Опознаны тела 24-летней девушки и 56-летней женщины. Об этом сообщила администрация Херсонской области в официальном Telegram-канале .

Эксперты Херсонского областного бюро судебно-медицинской экспертизы завершили опознание еще двух жертв удара украинских вооруженных сил, произошедшего в новогоднюю ночь в Херсонской области, в населенном пункте Хорлы. Среди опознанных оказались тела 24-летней девушки и 56-летней женщины.

«К 13:00 2 января установлены личности 9 погибших в результате удара БПЛА украинских терористов», — говорится в сообщении.

Представители администрации Херсонской области подчеркнули, что для окончательной идентификации всех погибших потребуется проведение генетической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на кафе в Хорлах погибли 27 человек. Позднее хакеры атаковали сайт, где представлена информация для родственников пострадавших и погибших людей. Предполагается, что теракт осуществили операторы БПЛА из украинского отряда «Птицы Мадьяра».

