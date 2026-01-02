Сальдо: хакеры устроили атаку на сайт со списком погибших при ударе ВСУ в Хорлах

Хакеры организовали атаку на сайт администрации губернатора и правительства Херсонской области. Там выложен список жертв удара ВСУ в новогоднюю ночь по Хорлам, рассказал ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

К вечеру 1 января на сайте выложили имена семи умерших в населенном пункте. В Хорлах боевики ВСУ на Новый год ударили по ресторану и гостинице.

Убитых удалось опознать в региональном бюро судебно-медицинской экспертизы. Идентифицировать личности остальных погибших получится только после проведения особой генетической экспертизы.

Хакеры устроили DoS-атаку на сайт администрации губернатора и Правительства Херсонской области. Из-за этого родственники умерших и пострадавших не могут получить нужную информацию.

«Считаю подобные действия верхом цинизма и преступлением против человечности», — заявил Сальдо.

1 января ВСУ атаковали с помощью БПЛА кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Там мирные жители отмечали Новый год. В одном из беспилотников была зажигательная смесь. Из-за нее в кафе случился пожар. По информации Следственного комитета, противником были убиты 27 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.

