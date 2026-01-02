сегодня в 09:10

Число жертв при атаке ВСУ на Хорлы выросло до 27 человек

По уточненным данным, после удара ВСУ в Хорлах Херсонской области погибли 27 человек, среди них есть дети, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, сообщила, пишет ТАСС .

«В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая двоих несовершеннолетних. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди которых пять несовершеннолетних», — рассказала Петренко.

Ранее сообщалось о 24 погибших при атаке ВСУ на кафе 1 января, где местные жители праздновали Новый год. Оказание пациентам помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. На момент публикации заметки известно, что идентифицировать личность удалось еще не у всех погибших.

