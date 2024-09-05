Владелец Lamborghini Urus рассказал, как началась драка со стрельбой в Москве

Владелец автомобиля Lamborghini Urus, который уехал из ресторана «Аист» на Патриарших прудах Москвы после начала драки со стрельбой, рассказал, как завязался вооруженный конфликт, и заявил о своей непричастности к нему, сообщает Telegram-канал SHOT .

По словам мужчины, конфликт начался за соседним столиком между компанией молодых людей и девушек, с которыми он и его друзья ранее не были знакомы. Парни что-то не поделили и облили одну из девушек водой, после чего получили замечание от владельца Lamborghini Urus о неподобающем поведении.

«Мне кажется, на моем месте любой мужчина так поступил. Я сделал ребятам замечание, культурно попросил вести себя нормально. Никакой агрессии и драки не было, ребята извинились, конфликт был исчерпан. После этого мы заведение покинули. И в тот момент, когда началась потасовка, мы там уже не присутствовали. Со сторонами, принимавшими участие в потасовке, мы знакомы не были», — заявил Алексей Долгих.

Мужчина сам приехал в полицию и обо всем рассказал сразу же после того, как узнал, что его машина объявлена в розыск. В настоящее время он проходит по делу о драке со стрельбой на Патриарших прудах как свидетель.

Ранее полиция задержала мужчину, который устроил драку со стрельбой возле ресторана «Аист». Во время инцидента никто не пострадал, во всех обстоятельствах случившегося разбирается полиция.