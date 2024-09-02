Устроившего стрельбу в ресторане в центре Москвы задержали

Сотрудники полиции задержали возможного участника конфликта со стрельбой, которая произошла в центре Москвы, пишет РИА Новости .

Инцидент произошел в ресторане на Малой Бронной улице. В ходе конфликта было применено травматическое оружие. В результате стрельбы никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа. Остальные участники конфликта устанавливаются.

Ранее сообщалось, что вечером 1 сентября посетитель ресторана «Аист» начала стрелять из травматического пистолета на Патриарших прудах в Москве