Виноваты коллега и ревность: появились подробности отравления ртутью в Москве

В столице 24-летняя коллега двух мужчин стала причиной покушения на убийство с помощью пирожков с ртутью, сообщает SHOT .

При этом оба мужчины женаты, но им нравилась одна девушка. В итоге ревность у одного из коллег стала настолько большой, что тот решил отравить знакомого. Сам он также прикинулся пострадавшим.

У следователей появились подозрения после результатов анализов одного из мужчин. В его организме ртути не нашли. Тогда «пострадавший» начал путаться в своих показаниях.

Госпитализированный мужчина женат, но проживает с мамой, отдельно от жены. Однако супруга, тем не менее, сейчас навещает пострадавшего в больнице.

В данном деле разбираются сотрудники московского главка СКР.

11 февраля два человека съели пирожки, внутри которых предположительно находилась ртуть. Их отвезли в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Позднее стало известно, что ртуть подлили в пирожок умышленно.