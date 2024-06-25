Видео: в Москве из-за пожара эвакуировали посетителей «Фитнес клуба 24»

В Москве на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о возгорании в одном из фитнес-центров в Шмитовском проезде, куда незамедлительно выехали спасатели. Кадры с места происшествия в Сети распространили очевидцы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».