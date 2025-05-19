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Видео: мощный пожар в Забайкалье приблизился к двум населенным пунктам

Спасатели предупредили жителей населенных пунктов Песчанка и Атамановка Читинского района Забайкальского края о том, что мощный лесной пожар может перейти в жилые зоны. Момент опасного сближения огня с населенными пунктами попал на видео, пишет РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, что мощные языки пламени приблизились к населенным пунктам. Густой черный дым поднимается в небо высоко над горящими деревьями.

За кадром автор ролика с грустью в голосе рассказала, что жители населенного пункта эвакуируются.

На месте уже работают сотрудники МЧС в количестве 60 человек. Они задействовали 15 единиц спецтехники. Тушить мощный пожар им помогают 50 сотрудников аэромобильной группировки из Хабаровского края. К месту лесного пожара также вылетели самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.

Ранее сообщалось, что жители забайкальского села Сохондо уже неделю сами пытаются потушить лесной пожар. Население переживает, что огонь перебросится на их дома и уничтожит привычный быт.