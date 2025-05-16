Жители села Забайкалья уже неделю самостоятельно пытаются потушить лесной пожар

Жители села Сохондо в Забайкальском крае уже почти неделю своими силами борются с лесным пожаром. Сельчане опасаются приближения огня к их домам, сообщает Инфо24 .

По словам местных жителей, возгорание началось 10 мая в соседнем районе и перекинулось на лес вблизи Сохондо. Сельчане утверждают, что с 10 по 12 мая пожарные отсутствовали, появившись лишь 13 мая. Однако тушением они не занимались, объясняя это распоряжением тушить только в случае непосредственной угрозы домам.

Лес продолжает гореть, вызывая беспокойство жителей о сохранности их имущества.

Сельчане утверждают, что все это время самостоятельно тушили огонь, используя пожарную машину под управлением главы поселения. В тушении участвуют около двадцати человек, задействовано 15 машин с водой. Жители оказывают друг другу поддержку, обеспечивая питание и собирая средства на топливо.