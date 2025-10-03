Весь экипаж погиб при падении самолета Ан-2 в Красноярском крае
Фото - © Медиасток.рф
Два человека погибли при крушении легкого самолета Ан-2 в Ермаковском районе в Красноярском крае. Об этом сообщает «112».
Самолет рухнул рядом с воинской частью. На месте происшествия находятся спасатели.
Telegram-канал Baza сообщает, что самолетом Ан-2 владела компания «Борус». В нем находились два члена экипажа, они погибли.
9 сентября самолет Ан-2 разбился в Ростовской области. Пилот погиб.
