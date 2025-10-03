Весь экипаж погиб при падении самолета Ан-2 в Красноярском крае Происшествия сегодня в 14:49 Фото - © Медиасток.рф

Два человека погибли при крушении легкого самолета Ан-2 в Ермаковском районе в Красноярском крае. Об этом сообщает «112».