Вернувшийся с СВО житель Казани устроил поножовщину из-за девушки

Вернувшийся из зоны проведения спецоперации житель Казани набросился с ножом на лучшего друга, поскольку приревновал к нему свою девушку. Пока мужчина служил в ВС РФ, приятель встречался с его избранницей, сообщает Baza .

29-летний Руслан познакомился с девушкой несколько месяцев назад. У них завязались отношения, и пара съехалась. Затем молодой человек познакомил избранницу с лучшим другом. Они много времени гуляли втроем.

Два месяца назад мужчину задержали. Его подозревали в обороте запрещенных веществ. Вместо тюрьмы тот выбрал заключить контракт с Минобороны и отправиться служить на СВО.

Там Руслан получил ранение, и ему разрешили вернуться в Казань, чтобы вылечиться. По прибытии домой военный узнал, что девушка все это время встречалась с его лучшим другом.

24 сентября боец атаковал приятеля ножом — он ударил его несколько раз.

Пострадавший попал в больницу. Он в тяжелом состоянии — из-за многочисленных ударов острым предметом у мужчины повреждено легкое. Врачам пришлось вырезать ему селезенку.

Вернувшегося с СВО солдата задержали. На него завели уголовное дело за покушение на убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Омске 28-летний бывший участник спецоперации избил и зарезал экс-супругу у подъезда жилого дома. Суд арестовал мужчину.