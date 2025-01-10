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В Узбекистане арестовали 4 обвиняемых по делу о смертельном отравлении россиян

По делу об отравлении российской журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко в Узбекистане заключили под стражу четырех человек, сообщает РИА Новости .

Как рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, следствие еще продолжается.

Интернет-издание kun.uz отметило, что были арестованы владелец гостиницы, сантехник и два человека, которые продали отелю некачественный отопительный котел.

Проведенная экспертиза признала котел устаревшим. Также специалисты установили, что во время монтажа были удалены технические детали котла, среди которых сифон в системе слива конденсата. Данные работы привели к утечке угарного газа и смерти людей.

В октябре 2024 года журналистка Инесса Паперная и ее спутник погибли, задохнувшись, предварительно, болотным газом после чистки бассейна в отеле в Узбекистане. Паперная работала в издании «Лента» и журнале «Профиль».

Позже в гостинице Ташкента нашли новых покойников. Местный житель и россиянин также скончались от отравления неизвестным веществом.