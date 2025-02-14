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В украинском Николаеве почти одновременно взорвали более 10 человек

В украинском городе Николаев произошли два взрыва в течение трех часов. В результате ЧП погибли три человека и еще восемь пострадали, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Нацполицию Украины.

Утром 14 февраля взорвалась граната около николаевского автовокзала. В результате ЧП погиб 41-летний мужчина, других пострадавших нет.

Через три часа у местного кафе произошел еще один взрыв, там сдетонировал неизвестный предмет. Из-за ЧП погибли два человека, восемь получили ранения.

Обстоятельства произошедших взрывов выясняются.

Ранее во французском Гренобле произошел взрыв в баре, из-за которого пострадали 12 человек.