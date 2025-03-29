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В центре Москвы вспыхнул Aurus Senat за 30 млн рублей

Автомобиль Aurus Senat загорелся на улице Сретенке в Москве, сообщает SHOT .

По предварительной информации, загорелся двигатель, после чего огонь охватил салон машины.

На место происшествия прибыли спасатели.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал.

Известно, что цена такого автомобиля достигает 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что задымление на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Савеловская» произошло около полудня 28 марта. Из-за инцидента пассажиров эвакуировали, а станцию временно закрыли.