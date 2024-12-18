В Тихом океане потерял ход российский танкер

У российского танкера у острова Симушир остановился двигатель

У российского танкера «Меркурий» у острова Симушир в Тихом океане остановился двигатель, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

«В Тихом океане, в 50 км северо-восточнее о. Симушир, в результате остановки главного двигателя потерял ход танкер „Меркурий“», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на борту судна находятся 19 человек, угрозы жизни экипажа нет. На помощь вышло спасательное судно «Рубин».

Ранее в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера, один человек погиб. В море вылился мазут, который достиг берега курорта Анапа.