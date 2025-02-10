В Сумах начался пожар после падения обломков беспилотника

В Сумах на северо-востоке Украины раздались взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщает «Страна.ua».

Обломки беспилотника упали на автостоянку около жилого дома.

В результате повреждены три дома и пятнадцать машин.

На опубликованных кадрах видно, как горят не менее шести машин. Среди людей никто не пострадал.

Ранее ракетный удар ВС РФ пришелся на многие области Украины: Сумы, Харьков, Одессу, Житомир, а также Киев, Днепропетровск, Измаил, Черников, Хмельницкий и Умань.