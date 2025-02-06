Мощный российский ракетный удар задел ряд областей Украины

В среду, 5 февраля, ракетный удар ВС РФ пришелся на многие области Украины: Сумы, Харьков, Одессу, Житомир, а также Киев, Днепропетровск, Измаил, Черников, Хмельницкий и Умань, взрывы продолжаются, сообщает aif.ru.

Все воздушные удары пришлись по военным и транспортно-логистическим объектам украинской армии, беспилотники «Герань» прошлись по границам Украины с Румынией, по территории дунайских портов Измаил, Килия и Вилково. На сегодня Румыния — крупнейшая перевалочная база НАТО на юге Европы.

«Несколько прилетов зафиксированы на складских помещениях в Харькове. Там противник хранил имущество подразделений сразу нескольких своих бригад, действующих на волчанском и купянском направлениях», — написало издание «Военное обозрение».

Кроме того, ВС РФ атаковали аэродром под Кировоградом и арсенал с боеприпасами в Изюме.