В Судане разбился военный грузовой самолет Ил-76
Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Судане недалеко от города Порт-Судан, контролируемого армией генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана, сообщает RT со ссылкой на The Sudan Times.
Инцидент произошел вечером 9 декабря.
Самолет потерпел крушение в районе Идаравиб к западу от Саллума.
По словам источника, Ил-76 упал при попытке захода на посадку вблизи критически важного портового города. Все члены экипажа погибли от удара и пожара.
Ранее самолет Минобороны России Ан-22 рухнул в Ивановской области в районе Уводьковского водохранилища. Он совершал облет после ремонта. На борту находились 7 человек, предварительно, все они погибли.
