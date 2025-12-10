В Судане разбился военный грузовой самолет Ил-76

сегодня в 03:25

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Судане недалеко от города Порт-Судан, контролируемого армией генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана, сообщает RT со ссылкой на The Sudan Times.

Инцидент произошел вечером 9 декабря.

Самолет потерпел крушение в районе Идаравиб к западу от Саллума.

По словам источника, Ил-76 упал при попытке захода на посадку вблизи критически важного портового города. Все члены экипажа погибли от удара и пожара.

Ранее самолет Минобороны России Ан-22 рухнул в Ивановской области в районе Уводьковского водохранилища. Он совершал облет после ремонта. На борту находились 7 человек, предварительно, все они погибли.

