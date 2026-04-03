В сошедшем с рельс поезде под Ульяновском ехал детский коллектив «Веснушки»

RT: в сошедшем с рельс поезде под Ульяновском находились четыре группы детей

В поезде Москва — Челябинск, где в Ульяновской области сошли с рельсов шесть вагонов, находились четыре организованные группы детей из Челябинской области. Травм у них нет, сообщает RT .

В числе пассажиров был детский коллектив «Веснушки» ДК имени Маяковского из поселка Старокамышинск. Информацию подтвердил начальник управления культуры администрации Копейского городского округа Дмитрий Жуков.

«По приезде детей домой будет организована вся необходимая помощь, в том числе с детьми будут работать психологи», — подчеркнул он.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в поезде также ехали школьники из Златоуста, театральный коллектив «Экспрессия» и спортсмены объединения «Фехтование» ДПШ имени Крупской.

Родственница одной из пассажирок рассказала, что вагон с детьми не перевернулся.

«Она при посадке в Москве видела, что дети садились в тот вагон, который не сошел. А тот вагон, где она ехала, перевернулся. К счастью, почти не пострадала», — поделилась собеседница RT.

Все произошло утром 3 апреля. В результате схода шести вагонов пострадали 24 человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.