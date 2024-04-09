В Сочи туристы открыли пляжный сезон, устроив групповой секс

SHOT: 15 суток грозит участникам публичной оргии на пляже в Сочи

В Сочи туристы устроили оргию на одном из пляжей. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, а поиски женщины продолжаются, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на одном из пляжей в Дагомысе. Двое приезжих, в том числе иностранец, вместе со своей подругой устроили оргию прямо на глаза у других отдыхающих.

Правоохранительным органам удалось оперативно вычислить и задержать двоих мужчин. Задержанным грозит до 15 суток, а иностранцу — выдворение из страны.

При этом мужчины отказались называть имя и местонахождение участницы группового секса, ее поиски продолжаются.

Ранее две девушки устроили «голую вечеринку» на проезжей части в Краснодаре. Им грозит по 15 суток административного ареста по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

