В Сочи мужчина жестоко избил дворовую собаку за громкий лай

Мужчина жестоко избил дворового пса Рэкса за то, что он лаял. У животного диагностировали множественные гематомы и сотрясение мозга, рассказали « Осторожно, новости » волонтеры.

Инцидент произошел 17 февраля на улице Фурманова в Сочи. Эрик А. зашел во двор дома и избил 17-летнюю собаку по кличке Рэкс.

Причиной стало то, что питомец лаял. Соседи защитили Рэкса и отвезли в ветеринарную клинику. У собаки диагностировали множество гематом и сотрясение мозга.

Собака медленно ходит, она очень старая. Местные жители не хотят его отдавать, потому что питомец к ним привык. При этом животное ни на кого не бросается и живет во дворе на протяжении 10 лет.

Эрик А. с семьей переехал в дом полтора года назад. С того времени семья издевается над собакой. На опубликованной записи мужчина бьет пса руками и ногами. Местные жители смогли спасти собаку и отбить ее у мужчины.

