В Швейцарии арестовали воров, просивших выкуп 1 млн франков за болонок

Силовики Швейцарии задержали двоих мужчин, которые украли двух болонок и требовали выкуп в размере 1 млн франков. Инцидент произошел в кантоне Цюрих, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Выяснилось, что двое мужчин украли двух болонок 24 февраля. Владелец питомцев обнаружил записку. В ней воры попросили выкуп в размере одного млн швейцарских франков за то, чтобы получить животных обратно.

Двоих мужчин нашли и задержали. 30-летнего норвежца арестовали в аэропорту Цюриха, когда он пытался улететь из государства.

Второго предполагаемого преступника задержали в Польше. Им оказался 38-летний мужчина. Собак вернули обратно владельцу.

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