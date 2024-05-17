В Шебекине нашли воронку от взрывоопасного предмета. На месте работают саперы

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Гладков: в Шебекине обнаружена воронка от падения взрывоопасного предмета

В частном секторе Шебекина обнаружили воронку от падения взрывоопасного предмета, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

На место ЧП прибыл глава городского округа Владимир Жданов и начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев. Все службы приступили к работе, добавил Гладков.

По словам главы региона, место падения оцепили сотрудники УМВД и представители самообороны. Сейчас идет подготовка площадки для работы саперов.

Жителям близлежащих домов следует выехать в пункт временного размещения до 18:00. Охрана домов осуществляется методом патрулирования силовиков и самообороны.