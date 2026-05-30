В Севастополе волонтеры четвертые сутки спасают выбросившихся на берег дельфинов

В Казачьей бухте Севастополя уже четвертые сутки продолжается драматичная спасательная операция. На берег выбросились две черноморские белобочки — мама и ее маленькая дочь. Десятки волонтеров и сотрудников Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» буквально живут в воде рядом с животными, стараясь спасти им жизни, сообщает SHOT .

Активисты круглосуточно поддерживают дельфинов на плаву, лечат и кормят их прямо в бухте. Белобочек назвали Деметрой в честь древнегреческой богини плодородия и Персефоной — ее дочерью.

У взрослой самки специалисты обнаружили воспалительный процесс. Несмотря на болезнь, у Деметры отличный аппетит — каждый день она съедает до семи килограммов рыбы. Однако самостоятельно удерживать тело в воде ей пока тяжело. Ее дочь Перси чувствует себя чуть лучше, но кормить ее приходится по-особому: дельфиненку вводят специализированную молочную смесь через трубку-зонд.

Спасатели не отходят от животных ни днем ни ночью. Волонтеры по очереди заходят в воду, чтобы дельфины не переворачивались и не захлебывались. Ситуация осложняется тем, что транспортировать животных в центр реабилитации невозможно — они слишком слабы для долгой дороги. Поэтому вся помощь оказывается прямо на месте. Все участники операции надеются, что эта история закончится счастливым концом для всех.

