В Сети появилось видео эвакуации тел погибших в Непале альпинистов

Тела погибших в Непале россиян, пытавшихся покорить гору Дхаулагири, доставят в Россию только к 9 ноября. Их эвакуация проводилась с помощью вертолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию альпинизма Ленинградской области.

На опубликованных кадрах видно, как тело одного из погибших альпинистов доставляют из ущелья на тросе, прикрепленном к вертолету. После того как тело удалось опустить на поверхность, к нему подбежал человек.

По данным федерации альпинизма Ленинградской области, семьи получат тела погибших родственников не ранее 9 ноября 2024 года. Эвакуировать тела получилось только 16 октября. До этого момента предполагалось, что они могут остаться в ущелье навсегда.

Группа российских альпинистов перестала выходить на связь 6 октября. Спустя двое суток спасатели обнаружили их тела, которые были связаны одним тросом. Предполагается, что экстремалы сорвались вниз один за другим после того, как один из них не удержался на высоте.