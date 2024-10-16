Тела погибших в горах российских альпинистов доставили в столицу Непала

Тела погибших российских альпинистов эвакуировали с горы Дхаулагири и доставили в Катманду, пишет РИА Новости .

Дальнейшие действия по репатриации зависят от представителей российского посольства в Непале и страховой компании, сообщили в спортивно-туристской клубе путешественников «Пенза».

Решение о вывозе трупов не могли принять около восьми суток. У спасателей не получалось сесть на вертолете на одной из вершин Дхаулагири и забрать тела. Причина крылась в неблагоприятной погоде.

Близкие умерших даже хотели нанять специалистов для эвакуации трупов за свой счет. Однако помощь оказали непальские спасатели.

Трупы временно разместят в Итальянском лагере. Через некоторое время их осмотрят и пошлют в Катманду. В данный момент ищут способы перевозки и страховки тел.

Пять альпинистов из России умерли в Гималаях 8 октября. Одна из версий произошедшего — падение с высоты. Одному мужчине стало плохо, и он не стал подниматься выше, поэтому и выжил.