Тела погибших в горах российских альпинистов доставили в столицу Непала
Тела погибших российских альпинистов эвакуировали с горы Дхаулагири и доставили в Катманду, пишет РИА Новости.
Дальнейшие действия по репатриации зависят от представителей российского посольства в Непале и страховой компании, сообщили в спортивно-туристской клубе путешественников «Пенза».
Решение о вывозе трупов не могли принять около восьми суток. У спасателей не получалось сесть на вертолете на одной из вершин Дхаулагири и забрать тела. Причина крылась в неблагоприятной погоде.
Близкие умерших даже хотели нанять специалистов для эвакуации трупов за свой счет. Однако помощь оказали непальские спасатели.
Трупы временно разместят в Итальянском лагере. Через некоторое время их осмотрят и пошлют в Катманду. В данный момент ищут способы перевозки и страховки тел.
Пять альпинистов из России умерли в Гималаях 8 октября. Одна из версий произошедшего — падение с высоты. Одному мужчине стало плохо, и он не стал подниматься выше, поэтому и выжил.