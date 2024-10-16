Трупы пяти российских альпинистов эвакуировали со склона в Гималаях
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Трупы пятерых альпинистов из России, которые умерли в районе склона Дхаулагири в Гималаях, Непале, эвакуировали. Тела со склона сняли рано утром 16 октября, сообщает Mash.
Решение о вывозе трупов не могли принять около восьми суток. У спасателей не получалось сесть на вертолете на одной из вершин Дхаулагири и забрать тела. Причина крылась в неблагоприятной погоде.
Близкие умерших даже хотели нанять специалистов для эвакуации трупов за свой счет. Однако помощь оказали непальские спасатели.
Трупы временно разместят в Итальянском лагере. Через некоторое время их осмотрят и пошлют в Катманду. В данный момент ищут способы перевозки и страховки тел.
Пять альпинистов из России умерли в Гималаях 8 октября. Одна из версий произошедшего — падение с высоты. Одному мужчине стало плохо, и он не стал подниматься выше, поэтому и выжил.