В Сеть выложили первый снимок с места падения самолета Ан-2 в Красноярском крае
Фото - © Telegram-канал 112
«112» опубликовал первый снимок с места крушения самолета Ан-2 в Красноярском крае. Погиб весь экипаж.
На борту находились два человека.
Ан-2 владела фирма «Борус». Возбуждено уголовное дело.
На опубликованном фото видно, что от самолета идет белый дым. Он получил сильные повреждения.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 разбился в Ермаковском районе в Красноярском крае. Он упал рядом с воинской частью.
