сегодня в 17:03

В Сеть выложили первый снимок с места падения самолета Ан-2 в Красноярском крае

« 112 » опубликовал первый снимок с места крушения самолета Ан-2 в Красноярском крае. Погиб весь экипаж.

На борту находились два человека.

Ан-2 владела фирма «Борус». Возбуждено уголовное дело.

На опубликованном фото видно, что от самолета идет белый дым. Он получил сильные повреждения.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 разбился в Ермаковском районе в Красноярском крае. Он упал рядом с воинской частью.

