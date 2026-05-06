«В рожу плюну»: житель Кубани накричал на хозяйку корги и пригрозил убить собаку

Жительница Кубани гуляла с корги и столкнулась с агрессией прохожего

В Краснодаре женщина гуляла с корги и столкнулась с агрессией прохожего. Он накричал на нее и пригрозил убить собаку, потому что та якобы напугала его беременную жену, сообщает Kub Mash .

Наталья гуляла с корги по микрорайону Любимово. По ее словам, в какой-то момент пес заметил своего собрата во дворе и громко залаял.

Один из прохожих решил, что собака проявила агрессию в сторону его супруги, которая находится на девятом месяце беременности. Он тут же начал «наезжать» на хозяйку корги, оскорблять и сыпать угрозами.

«Тебе сейчас в рожу плюну, с***», — кричал мужчина на всю улицу.

Он потребовал надеть на «опасное» животное намордник, а затем и вовсе пнул собаку и пригрозил ее убить. Наталья обратилась с заявлением в полицию.

