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В России возбуждено уголовное дело в отношении журналиста из Испании

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении журналиста испанской газеты El Mundo Альберто Рохаса, который незаконно проник в Курскую область, сообщает пресс-служба СК РФ .

По данным следствия, журналист вместе с украинскими военными незаконно пересек госграницу и въехал на территорию РФ. В дальнейшем он направился в Суджанский район Курской области.

Ранее стало известно, что Рохас общался там с напавшими на регион солдатами ВСУ. В материале испанской газеты Рохас сообщил, что взял интервью у украинских военных Юрия, Антона и Петро.

В результате Главным военным следственным управлением СК РФ в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого и все обстоятельства преступления. Испанского журналиста планируют задержать.