Журналист испанской газеты Mundo Альберто Рохас незаконно проник в Курскую область. Там он общался с напавшими на регион боевиками ВСУ, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что журналист в сопровождении украинских военных выехал из города Сумы и незаконно пересек российскую границу.

Он говорил, что направлялся в Курскую область, чтобы пообщаться с членами «бригады 47» ВСУ. В материале Mundo Рохас сообщил, что взял интервью у украинских военных Юрия, Антона и Петро.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее политолог Вадим Сипров рассказал, почему ВСУ продолжают попытки прорваться в Курской области. Уйти из региона украинские боевики не могут из политических соображений — хозяева на Западе не разрешат им этого сделать.