В России начали массово ломаться iPhone с eSIM

Некоторые российские пользователи iPhone начали жаловаться на возникающие проблемы с eSIM, иногда они приводили к поломке гаджета в целом, сообщает Газета.ru .

Как пишет «Коммерсант», данную проблему связывают с устаревшими контроллерами eSIM и некорректной работой операторского ПО. Источник отметил, что указанная проблема затрагивает смартфоны Apple, начиная с модели iPhone 12.

По его словам, микросхема гаджетов не выдерживает нагрузки, потому что контроллер напрямую общается с модемом, это, в свою очередь, приводит к выходу из строя физической сим-карты и eSIM.

Чаще всего пользователи «яблочных» гаджетов сталкиваются с отсутствием связи на SIM-карте. В итоге им приходится менять модули eSIM. За этот месяц всего поступило более 40 подобных жалоб.

Такие поломки зафиксированы не только в РФ. Также аппараты ломались в Южной Корее и в США.