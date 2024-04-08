В России мошенники стали использовать новую схему обмана, посылая письма от Google

В России мошенники стали использовать новую схему по обману клиентов банков. Злоумышленники могут рассылать фишинговые ссылки от имени Looker Studio — популярного сервиса компании Google, сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию F.A.C.C.T.

В F.A.C.C.T. заверили, что их специалистам удалось вычислить канал, через который мошенники находят личную информацию россиян, после чего обкрадывают их счета. В частности, в рассылках от имени looker-studio-noreply@google.com банковских клиентов заманивают перейти по фишинговой ссылке, обещая выплату или онлайн-компенсацию.

Глава отдела анализа сетевого трафика и машинного обучения компании Антон Афонин рассказал, что внешне письмо неотличимо от тех, которые пользователи привыкли видеть в рассылке Google Looker Studio. По словам эксперта, хотя почту адресанта действительно легко подделать, проверка подтвердила, что первоисточником был именно сервер компании Google.

«Все это означает, что письмо действительно было сформировано одним из сервисов компании и не было кем-либо подделано», — сказал Афонин.

Руководитель отдела F.A.C.C.T. полагает, что никакого злого мотива сотрудники Google не преследовали. По его мнению, все дело в лазейке в Google Looker Studio — она позволяет мошенникам отправлять письма с любой информацией, пользуясь именем всемирно известной корпорации.