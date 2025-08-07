В результате ДТП на северо-востоке Судана погибли 13 человек
На северо-востоке Судана произошло ДТП с туристическим автобусом. В результате аварии погибли 13 человек, еще 23 пострадали, сообщает РИА Новости.
Авария произошла, когда туристический автобус, следовавший из Порт-Судана в Кассалу, столкнулся с грузовиком.
По предварительной информации, ДТП произошло из-за превышения скорости, неправильного обгона и халатности одного из водителей.
