сегодня в 23:59

В результате ДТП на северо-востоке Судана погибли 13 человек

На северо-востоке Судана произошло ДТП с туристическим автобусом. В результате аварии погибли 13 человек, еще 23 пострадали, сообщает РИА Новости .

Авария произошла, когда туристический автобус, следовавший из Порт-Судана в Кассалу, столкнулся с грузовиком.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за превышения скорости, неправильного обгона и халатности одного из водителей.

Ранее грузовик с бревнами перевернулся на дороге в Москве. Водитель большегруза не пострадал и смог самостоятельно выбраться из кабины.