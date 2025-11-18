В регионе России впервые объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара
Фото - © Наталья Угрюмова / Фотобанк Лори
В Рязани и Рязанской области впервые объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара, сообщает ТАСС со ссылкой на приложение МЧС России. В эти минуты также предпринимается атака беспилотниками на Москву.
Подробностей о ситуации в Рязанской области пока нет. Сведений о налете БПЛА на регион не приводилось.
Тем временем российские военные сбили уже два беспилотника, летевших на Москву. Информации о наличии разрушений не поступало. На фоне атаки БПЛА пришлось временно закрыть аэропорт Внуково.
За прошлую ночь над Россией уничтожили 31 беспилотник самолетного типа. Большинство из них сбили над Воронежской и Тамбовской областями, сообщало Минобороны.
