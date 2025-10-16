В проливе Дрейка зафиксировано землетрясение

сегодня в 05:26

В проливе Дрейка, соединяющем Атлантический и Тихий океаны, произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщает РИА Новости .

Эпицентр подземных толчков находился в 692 км к северо-западу от аргентинского города Ушуая, где проживает 56,8 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 10 км.

О пострадавших не сообщается, разрушений не зафиксировано.

Ранее на Филиппинах произошло мощное землетрясение. 69 человек погибли, около 150 пострадали.

